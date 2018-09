VIDEO. Adam Nossiter : "Une atmosphère de mafieux à la Maison Blanche"

"La question principale soulevée par cette tribune n'est pas celle de l'identité de son auteur", commence Adam Nossiter, le correspondant du New York Times à Paris. "L'important est que cela nous donne", continue ce-dernier, "un témoignage de première main sur le dysfonctionnement de la présidence Trump".

Ce texte n'apporte, selon Adam Nossiter, "aucune révélations", mais plutôt "une confirmation de ce que l'on savait déjà". "On sait depuis longtemps le degré d'ignorance, d'impulsivité et de faible prise sur la réalité qu'entretient Mr. Trump", nous explique le reporter du quotidien New Yorkais.

Selon lui, il règne à la Maison Blanche "une atmosphère presque féodale", ou la loyauté envers le Président de ceux qui y travaillent se doit d'être déclarer "presque à tout moments". Reprenant les mots de James Comey, Adam Nossiter la décrit comme "une atmosphère de mafieux".

Scandale à la Maison Blanche et inquiétudes américaines sur leur président, Adam Nossiter était l'invité de Julien Benedetto dans le 21h-minuit.