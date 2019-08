Vente du Groenland : Donald Trump annule son voyage au Danemark, vexé par le manque d'intérêt de la Première ministre danoise pour sa proposition

Le début d'une saga diplomatique à rebondissement entre les Etats-Unis et le Danemark. Donald Trump a annoncé mardi 21 août le report de son déplacement en Scandinavie, puisque la Première ministre danoise ne souhaite pas vendre le Groenland aux Etats-Unis.

La visite au Danemark du président américain prévue début septembre a "été annulée à ce stade", a précisé la Maison Blanche, quelques instants après une série de tweets de Donald Trump.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....