Une statue de Melania Trump installée à nouveau en Slovénie, un an après l'incendie de la première

Une nouvelle statue de Melania Trump a été dévoilée mardi 15 septembre dans la Slovénie natale de la première dame des Etats-Unis pour remplacer l'originale incendiée en juillet et afin de rappeler les origines étrangères de l'épouse du président américain, qui combat l'immigration. Grandeur nature et juchée sur un tronc d'arbre au beau milieu d'un champ, près de Sevnica, une ville de l'est de la Slovaquie où Melania Trump a passé son enfance, l'oeuvre en bronze la présente saluant de la main, un geste inspiré de la pose du couple présidentiel lors de l'investiture de Donald Trump en 2017.

Cette caricature a été commandée par un artiste américain, Brad Downey, qui a voulu en faire un "non-monument, de contre-propagande". Il a expliqué vouloir critiquer la politique du locataire de la Maison blanche, en rappelant que sa propre femme, née Melania Knavs en Yougoslavie, est une immigrée.

Un premier exemplaire brûlé l'été dernier

Il avait commandé l'année dernière une première statue représentant l'ancien mannequin dans sa célèbre robe bleue ciel à un artisan slovène, Ales Zupevc, né la même année et dans le même hôpital que la Première dame. Grossièrement sculptée à la tronçonneuse dans un tronc d'arbre, vite comparée localement à un épouvantail à oiseaux, elle avait été brûlée par des inconnus l'été dernier.

Les deux statues mises côte à côte : à gauche, le nouveau modèle installé cette année, à droite, le premier exemplaire en bois incendié en juillet dernier. (JURE MAKOVEC / AFP)

Brad Downey en a donc commandé cette copie, réalisée dans un matériau plus solide et monochrome, à partie d'un moulage de l'originale. Les personnes présentes au dévoilement de la deuxième statue ont pu apprécier le "Melania cake", désormais produit par une boulangerie de Sevnica, une création gourmande faisant partie d'une gamme de produits slovènes consacrés à l'enfant du pays et qui comprend aussi du "miel Melania" et même des "chaussons Melania".