"Un vrai patriote américain qui veut le meilleur pour ce pays" : en Floride, la "confiance" de cette militante pro-Trump à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine

En Floride, les supporters de Donald Trump se sont rassemblés sur le pont qui mène à Mar-a-Lago, la résidence luxueuse de l'ancien président républicain à Palm Beach, mardi 5 novembre, au soir de l'élection présidentielle. Donald Trump y a donné un dîner privé entouré d'amis et de donateurs. Parmi les quelques dizaines de supporters aux couleurs "MAGA" ("Make America Great Again"), Ashley, une chef d'entreprise de 37 ans, est venue supporter le candidat républicain.

"Je vote pour Trump, j'ai voté par anticipation pour cette élection. Je crois que Trump va rendre sa grandeur à l'Amérique et nous sommes très heureux d'être ici à Palm Beach", se réjouit l'électrice. Ashley, comme d'autres présents, lève le poing depuis le début de la soirée : "Nous sommes confiants. Nous prions pour qu'il n'y ait pas d'interférence dans cette élection et nous voulons rester positifs et continuer de croire que Trump va le faire."

"Un président qui ne se laissera pas submerger"

"Nous croyons que c'est un vrai patriote américain qui veut le meilleur pour ce pays, insiste la femme. Après le mandat de ces quatre dernières années, nous ne croyons pas que l'administration Biden a mis l'Amérique en priorité. On cherche un président qui ne se laissera pas submerger."

La femme fait aussi référence à la tentative d'assassinat dont a été victime l'ancien président américain pendant un meeting en Pennsylvanie : "Trump a pris une balle pour nous et on est persuadés qu'il continuera de se battre pour notre pays." Avant de reprendre le slogan de Donald Trump de 2016, "Drain the swamp", purger le marécage, en bon français. "Allez Trump, rendons sa grandeur à l'Amérique ! 2024 : Trump and Vance !", s'exclame Ashley pour conclure.