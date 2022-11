Un jour dans le monde : visite diplomatique allemande en Chine, Donald Trump de nouveau candidat pour la Maison Blanche... L'actualité des dernières 24 heures

Le chancelier allemand Olaf Scholz était en visite à Pékin (Chine) vendredi 4 novembre. Accusé de faire cavalier seul par les Européens, critiqué jusqu’en Allemagne de risquer la dépendance de son pays à l’égard de la Chine, il marche sur des œufs. Son objectif : signer des contrats tout en donnant le change sur le plan diplomatique.

En Corée du Sud, nouvelle démonstration de force vendredi. Le pays a fait décoller des avions de combat après avoir détecté 180 avions de chasse nord-coréens non loin de sa frontière. Un bras de fer à distance, au risque d’un incident. Séoul et Washington (États-Unis) mènent des exercices militaires conjoints, une provocation dangereuse pour la Corée du Nord.

Donald Trump candidat en 2024 ?

Aux États-Unis, Donald Trump ne cache plus ses ambitions pour 2024. "Maintenant, pour que notre pays réussisse, soit en sécurité et puisse briller, je vais très très probablement me représenter”, lance à la foule l’ancien président américain. Une déclaration d’intention qui intervient avant les élections de mi-mandat de dimanche 6 novembre. Un scrutin crucial pour le président Joe Biden, toujours fragilisé.