Tweets de Donald Trump sur Emmanuel Macron : l'Élysée refuse tout commentaire

L'Élysée se refuse à commenter les tweets de Donald Trump sur Emmanuel Macron et ne veut pas "érafler" la relation entre les deux hommes "avec un commentaire sur un tweet", a réagi mardi 13 novembre un conseiller de l'Élysée devant une journaliste de franceinfo. "Est-ce qu'un haussement d'épaules est une réaction ?", a-t-il poursuivi.

Donald Trump avait attaqué Emmanuel Macron sur son compte Twitter, vendredi 9 novembre, répétant que ce dernier voulait construire une défense européenne pour se protéger des Etats-Unis, ce que le président français n'a jamais dit, et expliquant qu'il voulait faire oublier, en cela, sa faible popularité auprès de l'opinion publique française.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!