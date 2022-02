Etats-Unis : le lancement de Truth Social, le réseau de Donald Trump, miné par les problèmes techniques

Ce n'est sans doute pas le retour que l'ancien président des Etats-Unis espérait. Le réseau social Truth Social, porté par Donald Trump, a été lancé le 21 février mais son utilisation est minée par les bugs et les problèmes techniques. La création de cette plateforme avait été annoncée le 20 octobre 2021 par Donald Trump, qui l'avait présentée comme une alternative "pour résister face à la tyrannie des géants des technologies" qu'il accuse de censurer les voix conservatrices. Il devrait être pleinement fonctionnel fin mars.

Il n'a en tout cas pas pu faire face à la demande lors de son lancement, puisque l'application s'est retrouvée en tête des téléchargements gratuits sur la boutique en ligne d'Apple aux Etats-Unis. Certains smartphones ont vu s'afficher un message d'erreur ou n'ont pu terminer leur inscription. Mais des personnalités proches de l'ex-président étaient bien présentes sur la plateforme, comme l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene, bannie de Twitter pour avoir relayé des théories complotistes et des fausses informations.

Vers une candidature à la présidentielle en 2024 ?

Donald Trump lui-même avait vu ses comptes Twitter, Facebook et YouTube supprimés après l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021, qu'il est accusé d'avoir incité. Si le leader républicain veut maintenir sa présence sur les réseaux sociaux, "c'est une étape en vue de réfléchir à une future candidature" en 2024 et "pour essayer de recréer une dynamique", analyse Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l'université Paris 2 interrogé par franceinfo. Mais Truth Social sera en concurrence avec d'autres plateformes qui s'adressent aux ultraconservateurs et aux complotistes, comme Gettr, Parler et Gab.