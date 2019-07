Donald Trump traite l'ambassadeur britannique à Washington de "type stupide"

Donald Trump a insulté, mardi 9 juillet, l'ambassadeur britannique à Washington. "Le farfelu ambassadeur que le Royaume-Uni a refilé aux Etats-Unis n'est pas une personne qui nous emballe, un type très stupide", a écrit le président américain sur Twitter.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...