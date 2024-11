Trump revendique la victoire : le réalisateur américain Jim Jarmusch "inquiet" après la victoire de ce "criminel", "haïssable"

"Je ne suis pas surpris mais je suis déçu", réagit le réalisateur américain Jim Jarmusch au micro de France Inter, mercredi 6 novembre, alors que Donald Trump a revendiqué la victoire à l'élection américaine, sans attendre le décompte final. "Je suis un peu inquiet" au sujet des quatre années de mandat à venir, poursuit le cinéaste et artiste, espérant "que Trump a dit beaucoup de choses qu'il ne fera pas".

"C'est un criminel, quelqu'un de haïssable", ajoute Jim Jarmusch. Pour lui, l'élection de Donald Trump "est probablement due au contrôle industriel de l'Amérique, au contrôle des médias".

"Un clown disponible pour les médias mainstream"

"Donald Trump a reçu tout le temps d'antenne nécessaire, c'est comme un clown disponible pour les médias mainstream, c'est ça qui décide de la politique aux États-Unis et, probablement, à travers l'Europe aussi", estime le réalisateur. "Paris a toujours été le lieu le plus important de ma vie après New York, et oui, j'aimerais bien un passeport français, maintenant", plaisante Jim Jarmusch en guise de conclusion.