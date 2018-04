Trump-Macron : une complicité affichée

Emmanuel Macron et Donald Trump jardiniers d'un jour. Dans le parc de la Maison-Blanche, les deux chefs d'État plantent symboliquement un chêne : c'est le cadeau d'Emmanuel Macron. Puis Donald Trump fait les honneurs du Bureau ovale au couple présidentiel. Les deux chefs d'État et leurs épouses affichent leur proximité ; ils multiplient les gestes de sympathie.

"Des combats, des révolutions en commun avec la France"

Un peu plus tôt, lors d'une visite improvisée au mémorial Abraham Lincoln, Emmanuel Macron souligne la solidité de la relation franco-américaine. "Les États-Unis d'Amérique se sont construits sur des combats, des révolutions en commun avec la France, à chaque fois en défense des libertés et de la démocratie. Et donc, on doit collectivement se montrer à la hauteur de notre histoire", a déclaré le chef de l'État. Au programme hier soir, un dîner privé au Mount Vernon dans la résidence de George Washington, le premier président des États-Unis. Ce soir, un grand dîner d'État rassemblera à la Maison-Blanche 130 invités triés sur le volet. Un événement préparé par Melania Trump en personne. D'ici là, les deux présidents auront abordé les dossiers sérieux à l'occasion d'un entretien en tête-à-tête.

