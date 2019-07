Trump/Macron : la guerre des taxes

Entre Emmanuel Macron et Donald Trump, il n'est plus question de trinquer. En lançant cette semaine une taxation contre les géants américains du numérique, Emmanuel Macron attire la foudre du président des États-Unis. Donald Trump menace de s'en prendre aux vins français en les taxant plus. Quelles conséquences sur notre vin ? Les États-Unis, c'est le pays d'exportation qui rapporte le plus à la filière française : 1,7 milliard d'euros l'an passé.

"Cela risque d'être un frein à la consommation"

Une croissance de 32% l'an dernier dont bénéficie un viticulteur français. 1 bouteille sur 4 de sa production part aux États-Unis. "Le consommateur se retrouverait du jour au lendemain avec un prix supérieur sur le même millésime. Cela risque d'être un frein à la consommation", déplore Philibert Perrin, président du syndicat viticole de Pessac-Leognan (Gironde). Pour les amateurs américains, le vin français deviendrait moins attractif. Pour éviter les représailles, le gouvernement français veut trouver rapidement un accord avec les États-Unis.

