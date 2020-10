Trump-Biden : un match à distance marqué par l’épidémie

La crise du coronavirus était au cœur du duel que se sont livrés Joe Biden et Donald Trump, qui, faute de débat, ont réalisé des interviews distinctes, sur deux chaînes de télévision différentes, mais à la même heure.



Christophe Gascard, envoyé spécial à New-York (Etats-Unis) relève que l’épidémie du coronavirus a été le thème le plus récurrent au cours de ces interviews. Donald Trump a été mis en difficulté plusieurs fois, et a dû justifier les erreurs de son administration, ou encore son refus de porter un masque alors que plusieurs membres de son équipe ont été contaminés par le coronavirus.

Un pays endeuillé

Joe Biden a pour sa part critiqué le triste bilan du président américain, avec 215 000 victimes du coronavirus, rappelle Christophe Gascard. New York est la ville la plus endeuillée des Etats-Unis. Le pays a franchi le seuil des 8 millions de personnes contaminées par le virus.

