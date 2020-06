Travailleurs détachés : Macron sur les traces de Donald Trump ?

Afin de limiter les effets sur l'emploi de la crise économique déclenchée par le coronavirus, Emmanuel Macron s'est entretenu avec les partenaires sociaux mercredi 24 juin. Parmi les sujets sur la table, une limitation des recours aux travailleurs détachés par les entreprises. Selon la journaliste économique de France 2, Alexandra Bensaïd, le président de la République hausse le ton, façon Donald Trump.

"La méthode de l'exécutif est beaucoup plus subtile"

"Faire du Trump, ce serait monter des murs, ne plus donner de green cards. S'il le voulait, Emmanuel Macron ne le pourrait pas. L'Europe, notre club des 27 que nous avons choisi, nous interdit une telle brutalité. Et même la libre circulation des personnes est au cœur du projet. C'est pour cela que la méthode de l'exécutif est beaucoup plus subtile. On va dire qu'à la moindre fraude, le chantier sera fermé immédiatement."