VIDEO. Toutes ces fois où Donald Trump a découvert l’existence d’un ouragan de catégorie 5

L’Atlantique nord a connu 35 ouragans de catégorie 5 en un siècle… donc quatre sous la présidence de Donald Trump. Sauf que le président américain semble à chaque fois découvrir l’existence de ces ouragans très puissants.

Donald Trump semble avoir la mémoire courte. Alors que l’ouragan Dorian poursuit sa route vers les États-Unis, Donald Trump a déclaré dimanche 1er septembre, lors d’un discours prononcé à l’Agence fédérale des situations d'urgence : "Je ne suis pas sûr d'avoir déjà entendu parler de la catégorie 5. Je savais qu’elle existait, et j’ai vu quelques ouragans de catégorie 4... D’ailleurs, on n’en voit déjà pas souvent, et je ne sais même pas si j’ai déjà entendu parler de la 5 autrement que pour dire qu’elle existe".

Sauf que des ouragans de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, l’Atlantique nord en a connu 35 en un siècle. Et certains ont été particulièrement dévastateurs pour les Etats-Unis : Gilbert en 1988, Andrew en 1992, Katrina en 2005... Dorian est le quatrième ouragan de catégorie 5 depuis que Donald Trump a été élu président des Etats-Unis après Irma, Maria et Michael. Et c’est la quatrième fois que Donald Trump dit n’avoir jamais vu un tel phénomène.

Septembre 2017, ouragan Irma : "Je ne savais même pas qu’une catégorie 5 existait"

Déjà, le 14 septembre 2017, lors d’un discours devant la White House Historical Association, Donald Trump soulignait le caractère historique d’un ouragan de catégorie 5, l’ouragan Irma. Il avait déclaré : "En Floride, vous avez été frappé par les vents les plus forts jamais enregistrés. En fait, il a frappé les Keys avec une force de catégorie 5. Je ne savais même pas qu’une catégorie 5 existait."

Avec des vents à 260 km/h, Irma est le deuxième ouragan le plus puissant enregistré dans l'Atlantique nord, juste après Dorian. Il avait dévasté les Caraïbes, les Petites Antilles et Iles Vierges, causant la mort de 134 personnes au total.

Octobre 2017, ouragan Maria : "Je crois que personne n'avait jamais vu cela avant"

Mêmes éléments de langage pour l’ouragan Maria à Porto Rico, survenu deux semaines après Irma. Lors d’une conférence de presse datée du 16 octobre 2017, Donald Trump avait déclaré : "L’ouragan de Porto Rico est de catégorie 5 ! Je crois que personne n'avait jamais vu cela avant."

L'ouragan Maria de 2017 a officiellement tué 2 975 personnes sur l'île de Porto Rico dans les six mois suivant la catastrophe naturelle, selon une étude indépendante entérinée par le gouvernement de ce territoire américain.

Mai 2019, ouragan Michael : "Je n’avais jamais entendu parler de catégorie 5 avant"

Le 8 mai 2019, après avoir visité la Tyndall Air Force Base (Floride) dévastée par l’ouragan Michael en 2018, Donald Trump déclare encore une fois : "J’ai vu les effets dévastateurs d’un ouragan de catégorie 5... catégorie 5 ! Je n’avais jamais entendu parler de catégorie 5 avant."

En octobre 2018, au moins trente personnes ont été tuées lors du passage de l'ouragan Michael sur quatre Etats du sud des Etats-Unis.