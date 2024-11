"Ton corps, mon choix" : le slogan des masculinistes américains contre les femmes devenu viral depuis l'élection de Donald Trump

Depuis l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, le slogan "ton corps, mon choix" est devenu viral dans les sphères masculinistes, utilisé comme une formule de harcèlement à l'égard des femmes, notamment sur les réseaux sociaux.

"Your body, my choice. Forever." C'est le message posté, sur X, par l'influenceur masculiniste, complotiste, raciste et négationniste américain, Nicholas J. Fuentes, 26 ans, quelques heures à peine après l'annonce de la victoire de Donald Trump à la présidentielle, mercredi 6 novembre. Depuis, le slogan est partagé des centaines de milliers de fois par des internautes misogynes et s'invite aussi sur certains campus américains.

Your body, my choice. Forever. — Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) November 6, 2024

À l’origine de ce slogan, le renversement de la formule "mon corps, mon choix", symbole des luttes pour le droit à l'avortement et contre les violences sexuelles faites aux femmes. Le message de Nicholas J. Fuentes a été vu plus de 95 millions de fois, sur X, en une semaine. Dans son émission quotidienne diffusée sur une plateforme de streaming, il a déclaré : "Les hommes gagnent de nouveau ! Nous allons vous garder à terre pour toujours. Vous ne contrôlerez jamais vos propres corps."

"We are back"

Il n'est pas le seul dont la parole misogyne se libère. D'après l'ISD (Institute for the strategic dialogue), les mentions "ton corps, mon choix" et "retourne dans la cuisine" ont augmenté de 4 600% en seulement 24 heures après l'élection américaine. De nombreuses internautes signalent le harcèlement dont elles sont victimes sur leurs réseaux sociaux. "J'ai dû supprimer une vidéo parce que j'étais menacée. Des hommes commentaient pour dire que mon corps est leur choix et qu'ils étaient impatients que je sois violée", affirme une utilisatrice TikTok dont les propos sont rapportés par l'ISD.

Le mouvement semble s'étendre au-delà des réseaux sociaux. Sur certains campus américains, des étudiants sont filmés scandant "Ton corps, mon choix". L'une de ces vidéos, massivement relayée sur les réseaux sociaux, a été filmée sur le campus de l'Université de l'Etat de Louisiane (LSU) et partagée par Nicholas J. Fuentes. Sur Facebook, certains parents et étudiants signalent jusqu'à des menaces de viols explicites : "Je te conseille de dormir avec un œil ouvert ce soir", relève par exemple l'ISD.

Autre occurrence virale sur les réseaux sociaux au cours de la dernière semaine : les références au 19e amendement, qui consacre le droit de vote des femmes. Toujours d'après l'ISD, les appels à l'abroger ont augmenté de 663%. "We are back" - traduire "nous sommes de retour" -, se réjouit régulièrement le masculiniste, Andrew Tate suivi par plus de 10 millions d'abonnés sur X.