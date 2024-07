Tentative d'assassinat contre Donald Trump : "On retrouve le pire de l'Amérique", estime le géopolitologue Dominique Moïsi

"On retrouve le pire de l'Amérique", analyse dimanche 14 juillet sur franceinfo Dominique Moïsi, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et spécialiste des relations internationales, après la tentative d'assassinat visant Donald Trump lors d'un meeting électoral. Le géopolitologue évoque notamment les assassinats "dans les années 1960 de John F. Kennedy, puis de son frère Robert" ou encore la tentative d'assassinat "dans les années 1980 du président Ronald Reagan". "L'Amérique joue à nouveau avec ses pires démons", regrette le spécialiste des relations internationales.

Pour Dominique Moïsi, à travers l'attaque visant Donald Trump, "on retrouve la relation terrible de l'Amérique avec les armes, qui rend ce pays de plus en plus fragile." Le géopolitologue considère en effet que "la violence des mots appelle la violence des actes, l'un étant une première étape vers l'autre".

"On est toujours dans cette problématique de la démocratie américaine menacée par les paroles et les armes." Dominique Moïsi à franceinfo

Le géopolitologue observe depuis quelques temps déjà "une polarisation extrême de la société américaine". Il craint d'ailleurs qu'elle ne soit "un danger mortel pour la démocratie". Dominique Moïsi compare ainsi "ceux qui haïssent [Donald Trump], pour qui il est l'incarnation du mal" et "ceux qui l'idolâtrent, pour qui il sera plus que jamais un héros". Il explique que Donald Trump apparaît "guerrier et combattant" lorsqu'il se relève, le poing levé, sur l'estrade, y voyant un contraste avec la figure de "vieillard un peu gâteux de Joe Biden" . "Ça renforce la force de l'un face à la faiblesse de l'autre", ajoute-t-il.