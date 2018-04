Tensions ravivées entre les Etats-Unis et le Mexique

Le président américain a annoncé vouloir déployer près de 4 000 militaires le long de la frontière américano-mexicaine. Une décision qui exacerbe les tensions entre les deux voisins. Le président américain, Enrique Pena Nieto, dénonce d'ailleurs une attitude menaçante : "Le Sénat de la République, de manière unanime, a condamné hier les expressions offensantes et sans fondement sur les Mexicains et a demandé le respect qu'exige une relation entre des pays voisins, partenaires et amis".

Pression sur le Mexique en attendant le mur

C'est pour faire face à l'immigration clandestine que Donald Trump a décidé d'envoyer la Garde nationale sur la zone frontalière. Une façon aussi d'accroître la pression sur le Mexique en attendant la construction du mur promis par le candidat lors de sa campagne présidentielle. Un projet qui coûterait près de 18 milliards de dollars.

