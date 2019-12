Taxe Gafa : la riposte de Washington pour frapper l’économie française

Washington ne digère pas l’initiative du gouvernement et de Bruno Le Maire. Le ministre de l’Économie et des Finances, avec la taxe Gafa, a instauré une taxe sur les géants du numérique comme Google, Facebook ou encore Amazon. Donald Trump a alors menacé de taxer les produits français à hauteur de 100% soit 2,2 milliards d’euros par an à verser aux Américains.

"Je ne vais pas le laisser tenir profit de nos entreprises"

"Emmanuel [Macron] a eu une idée ‘Taxons les compagnies américaines’. Je ne vais pas le laisser tenir profit de nos entreprises (…) On va taxer leur vin et tout le reste", a annoncé Donald Trump. Des dizaines d’exportations françaises sont visées. Du champagne aux sacs à main en passant par les cosmétiques ou le fromage, ces produits pourraient être taxés à 100% à l’exception du vin traditionnel, un des produits d’exportation française les plus emblématiques. La France compte bien réagir.