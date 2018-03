Taxation de l'acier et de l'aluminium : Trump en guerre commerciale ?

Donald Trump a-t-il pris au sérieux les menaces de représailles chinoises et européennes après son annonce de taxation de l'acier et de l'aluminium à 25 et 10% ? "Difficile d'imaginer ce président bravache avoir un instant de recul et craindre une guerre commerciale. Donald Trump cherche plutôt à tirer profit de sa menace pour en faire un levier", explique Agnès Vahramian, en direct de Washinton (États-Unis).

Des exemptions pour le Canada et le Mexique

Il va d'abord annoncer que le Canada, premier fournisseur d'acier américain, et le Mexique, quatrième, vont pouvoir bénéficier d'exemptions de ces nouvelles taxes douanières pendant trente joues renouvelables et à condition que ces pays lâchent du lest sur les négociations, notamment agricoles. "Donald Trump a sans doute été sensible aux sanctions qui s'exercent en interne. Une centaine d'élus républicains lui ont écrit hier pour lui demander d'être moins intransigeant", conclut la journaliste.

