Syrie : "Les missiles arrivent", prévient Donald Trump

Avec ses missiles Tomahawks, un destroyer a quitté, avec une escadre de cinq autres navires américains, les Etats-Unis mercredi 11 avril pour rejoindre les côtes syriennes. Donald Trump commence à mettre ses menaces contre Damas à exécution, comme il l'a annoncé dans un tweet aujourd'hui : "Russie, tiens-toi prête, car les missiles ne vont pas tarder, et ils seront tout beaux, tout neufs et intelligents (...]".

La Russie rendra coup pour coup

Parmi les cibles potentielles en Syrie, on trouve la base de Doumayr, près de Damas. C'est de là que les hélicoptères du régime auraient décollé pour mener l'attaque chimique sur la ville de Douma samedi dernier. Cette attaque aurait fait au moins 60 morts et plus de 1 000 blessés. Le risque d'escalade militaire devient d'autant plus concret que la Russie a annoncé qu'elle rendra coups pour coups en cas d'attaque. Ce soir toute la région est en alerte.

