Sommet Trump-Kim imminent à Singapour

Ce sommet historique ne devrait pas durer plus d'une demi-journée. Il aura lieu sur l'île de Sentosa, l'île de la jet-set et des milliardaires de Singapour. Donald Trump et Kim Jong-un vont se rencontrer pour la première fois à neuf heures du matin mardi 12 juin. Ce sera la nuit à Paris. Toute la journée de lundi, les diplomates américains et nord-coréens ont travaillé à une déclaration commune avec ses nombreux enjeux : dénucléarisation, levée des sanctions économiques et processus de paix sur la péninsule coréenne.

Atmosphère positive

Le ton s'est adouci entre les deux dirigeants. C'est de bon augure. Kim Jong-un évoque une nouvelle page dans l'histoire des relations entre la Corée du Nord et les États-Unis quand Donald Trump parle d'une certaine excitation. Tout le monde attend cette poignée de main historique, conclut l'envoyé spécial de France 3 à Singapour, Arnauld Miguet.

