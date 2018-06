Sommet du G7 : recherche de compromis sur fond de guerre commerciale

Malgré un G7 sous tension au Canada, vendredi 8 et samedi 9 juin, Emmanuel Macron et Donald Trump ont tenté de sauver les apparences. Derrière la photo de famille des Chefs d'État et de gouvernement prise le premier jour, le sommet se déroule sur fond de guerre commerciale. Entre Donald Trump et ses partenaires économiques, rien ne va plus. Quelques heures avant le sommet, le président américain donnait le ton : "Le Premier ministre Trudeau et le président Macron imposent des taxes et des droits de douanes énormes aux États-Unis".

Y aura-t-il un compromis ?

Le G7 a pris des allures de match à six contre un. Autour de la table, les Européens sont échaudés par les nouvelles taxes américaines sur l'acier et l'aluminium importé. Après deux jours de discussions, les États-Unis et les puissances européennes se sont mis d'accord pour établir un dialogue. Mais y aura-t-il un compromis ? Rien n'est moins sûr. Le G7 se termine ce samedi 9 juin, Donald Trump est déjà reparti.

