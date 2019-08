Sommet du G7 : Boris Johnson et Donald Trump, deux dirigeants qui s'apprécient

C'est leur premier rendez-vous au sommet. Entre Boris Johnson et Donald Trump, c'est comme si leur relation avait toujours existé. Une proximité dans les gestes et dans les échanges de bonne manière devant les caméras. "Il va être un Premier ministre fantastique", assure Donald Trump à propos de Boris Johnson devant la presse.

"Nous allons conclure un très grand accord commercial"

Ils veulent montrer au monde entier qu'ils sont fait pour s'entendre et s'unir. "Nous allons conclure un très grand accord commercial, plus grand que ce que nous n'aurons jamais eu avec le Royaume-Uni. Car ils n'auront bientôt plus le boulet au pied qu'ils ont actuellement", précise Donald Trump en évoquant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les deux présidents se ressemblent dans leur goût de la mise en scène.

