Sommet de Singapour : la vidéo de Trump pour séduire Kim Jong-un

"Une histoire d'opportunité", c'est le nom donné à la vidéo diffusée lors du sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un, mardi 12 juin, puis en conférence de presse. Montée comme une bande-annonce de film, cette vidéo de propagande utilise une tension dramatique, une voix off haletante et des images complètement cliché, voire ridicules, comme des chevaux courant sur l'eau. "Deux hommes. Deux leaders. Un destin. Ce leader choisira-t-il de faire avancer son pays et de faire partie d'un nouveau monde, d'être un héros pour son peuple ?", interroge la voix off, évoquant le choix de Kim Jong-un de se rapprocher de Donald Trump.

Une bande-annonce hollywoodienne produite par la Maison-Blanche



Naturellement, les journalistes américains présents lors de la conférence de presse ont cru à une production de Pyongyang. "Ils projettent une vidéo de propagande juste avant la conférence de presse de Trump? Qu'est-ce qui se passe ?", se demande le journaliste Andrew Beatty sur Twitter. Si les vidéos de propagande nord-coréennes sont un peu du même style, les images projetées ce jour-là étaient en réalité produites par la Maison-Blanche. Le but : convaincre Kim Jong-un de "choisir la paix", et avec son homologue américain, de "refaire l'Histoire".