Sommet Trump-Kim : la dénucléarisation de la Corée du Nord au cœur des discussions

À Sentosa, une île de Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés, mardi 12 juin. Ils ont discuté une première fois pendant 45 minutes. Le dirigeant nord-coréen, dont on entend rarement la voix, commente lui-même ce moment historique. "Le chemin pour en arriver là n'a pas été facile. Les vieux préjugés et les habitudes anciennes ont été autant d'obstacles. Mais nous les avons tous surmontés pour nous retrouver ici aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Donald Trump se dit optimiste

Après cette prise de contact initiale, les deux dirigeants sont rejoints par leurs gardes rapprochées. La dénucléarisation de la Corée du Nord est au cœur des discussions. À la sortie de la réunion, Donald Trump se dit optimiste. "C'était vraiment une rencontre fantastique. On a fait beaucoup de progrès. Ça s'est déroulé mieux que quiconque aurait pu imaginer", a expliqué le président des États-Unis. Un document commun a été signé. La déclaration est un peu vague et le calendrier n'est pas clair. Les sanctions américaines contre la Corée du Nord sont malgré tout maintenues. Kim Jong-un reste souriant, il vient de traiter d'égal à égal avec Donald Trump, une large victoire.

