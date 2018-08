"Si jamais j'étais destitué, je pense que les marchés s'effondreraient", affirme Donald Trump

"Si jamais j'étais destitué, je pense que les marchés s'effondreraient et que chacun deviendrait plus pauvre", a affirmé Donald Trump, jeudi 23 août. En pleine tempête après les déclarations de son avocat qui affirme avoir payé deux ex-maîtresses du président américain pour qu'elles gardent le silence, Donald Trump s'est défendu dans une interview accordée à la chaîne Fox News (en anglais).

Je ne sais pas comment on peut destituer quelqu'un qui fait un super travail.Donald Trumpà Fox News

