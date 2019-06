Royaume-Uni : la visite mouvementée de Donald Trump

L'hymne américain a résonné dans le palais de Buckingham lundi 3 juin, prélude au banquet donné ce soir en l'honneur du président des États-Unis. Donald Trump et son épouse étaient arrivés en hélicoptère sur la pelouse du palais royal. Devant la reine, pas de révérence, mais une poignée de main cordiale. La journée a été chargée en symboles, avec notamment un moment de recueillement devant la tombe d'un soldat inconnu.

"Raciste et menteur"

Des Britanniques, hostiles au président américain, ont manifesté leur colère au passage du convoi présidentiel. "C'est un raciste, un sexiste et un menteur", lance un homme. Avant d'atterrir, Donald Trump avait traité le maire de Londres de "loser". La deuxième journée de sa visite sera plus politique avec une rencontre avec Theresa May, la Première ministre démissionnaire qu'il avait attaquée sur le Brexit.

