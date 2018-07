Royaume-Uni : ce qu'il faut retenir du voyage de Donald Trump

Donald Trump est en visite officielle au Royaume-Uni où il a rencontré Theresa May mais aussi la reine Élisabeth. "Il la voulait sa rencontre avec la reine, détaille le journaliste Loic de la Mornais en direct de Londres (Royaume-Uni). Il a tout de même dû revoir ses ambitions un petit peu à la baisse." Il poursuit : "Quand Theresa May avait été invitée à la Maison-Blanche, elle avait invité en retour Donald Trump en visite d'État, le plus haut rang protocolaire des visites officielles. Sauf que cette visite a été maintes fois reportée à cause des craintes de nombreuses manifestations." Des manifestations anti-Trump ont en effet eu lieu un peu partout à travers le pays. "On avait rarement vu ça", souligne encore le journaliste.

Une interview controversée

Plus tôt, le président américain a donné une interview au journal britannique, The Sun. Il a notamment déclaré que Theresa May, la Première ministre, avait ruiné le Brexit et n'écoutait pas ses conseils. Des propos qu'il n'assume pas totalement aujourd'hui. Selon lui, la presse aurait oublié de retranscrire "les propos magnifiques" qu'il a dits sur elle. Fidèle à lui-même, Donald Trump dénonce de nouveau des "fake news".

