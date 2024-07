"Rien ne me fera taire" : aux Etats-Unis, l'ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon doit débuter sa peine de prison

Il était l’un des conseillers de Donald Trump à la Maison Blanche : Steve Bannon a jusqu’à ce lundi 1er juillet, pour se présenter en prison. La Cour Suprême l’a confirmé la semaine dernière. L’idéologue populiste de droite a été condamné à quatre mois de détention parce qu’il a refusé de collaborer avec la commission d’enquête sur l’assaut du Capitole.

Il n'a passé qu'un peu plus de six mois à la Maison Blanche avec Trump entre janvier et août 2017. Mais Steve Bannon a gardé l'oreille de son patron. Les deux hommes se parlent au téléphone le 6 janvier 2021 : le jour où le président tient meeting devant la Maison Blanche. Le jour où il pousse ses partisans à marcher sur le Capitole pour empêcher la certification des résultats de l'élection de novembre et donc la victoire de Joe Biden. C'est notamment pour cet appel que la commission d'enquête parlementaire a voulu l'entendre, mais il ne s'est pas présenté.

"Nous allons gagner le 5 novembre"

L'idéologue populiste de droite américain a été condamné à quatre mois de prison pour entrave aux pouvoirs d'enquête du Congrès. Il dénonce une chasse aux sorcières : "Tout cela n'a qu'un seul but faire taire le mouvement Make America Great Again, faire taire les conservateurs de base, faire taire le président Trump... Rien ne me fera taire ! Ce n'est pas une peine de prison qui me fera taire. Nous allons gagner le 5 novembre dans un incroyable raz-de-marée avec le Sénat, la Chambre et Donald Trump de retour à la présidence des États-Unis."

Le candidat républicain estime que la condamnation de Steve Bannon est une tragédie pour l'Amérique. Et il accuse Joe Biden d'instrumentaliser la justice.