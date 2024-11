Résultats des élections américaines 2024 : "Avec Donald Trump, les travailleurs vont perdre leur emploi", les premières réactions d'habitants de Détroit

Au siège de l’UAW, le plus gros syndicat automobile, Derek a dû mal à avaler les résultats : Donald Trump devient mercredi 6 novembre le 47ème président des États-Unis. Ce salarié de Stellantis énumère les noms d’entreprises disparues pendant le dernier mandat de Donald Trump. "En 2019, lorsque Lordstown a fermé, lorsque GM Powertrain à Warren a fermé, lorsque plusieurs usines ont fermé, où était-il ? Il n'était nulle part. Ces usines ont disparu", déplore cet habitant de Détroit.

"Cela va être un désastre pour l'économie américaine. Les travailleurs vont perdre leur emploi. Je pense que les entreprises vont pouvoir abuser de nous. Les droits des travailleurs vont reculer, comme le droit des femmes", ajoute Derek.

"Sur le plan social, les États-Unis vont reculer." Derek, habitant de Détroit à franceinfo

Dans la salle commune de son dortoir sur le campus de l’université de Mercy à Détroit, Gacia, au contraire, se réjouit. "300 000 dollars pour une maison, c'est trop cher. On ne peut pas acheter ça. Je pense donc que les gens vont se rendre compte, avec Trump au pouvoir, qu'il y a plus d'opportunités qu'ils ne le pensent et qu'il n'est pas raciste. Ce qu'il fait n'est pas raciste. Il essaye vraiment d'aider tout le monde", explique Gacia.

Mike et Alicia, que franceinfo a rencontrés à la fin d’une soirée démocrate, au milieu de la nuit, ont du mal à saisir ce genre de propos. "Qu'un nombre important de personnes ait choisi de soutenir cette rhétorique politique qui n’a aucun sens, c'est vraiment effrayant", selon Mike. "Ils sont prêts à accepter ce type de comportement de la part de leur plus haut dirigeant", explique Alicia. "Il y a donc plus de la moitié de ce pays qui pense toujours qu’une femme n’est pas capable de gouverner les États-Unis", se désole-t-elle.