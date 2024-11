Résultats de l'élection présidentielle américaine : Donald Trump remporte le Nevada, l'un des sept "swing states"

Le milliardaire américain, largement élu pour un second mandat, a décroché samedi ce nouvel Etat-clé, qui avait voté pour Joe Biden, il y a quatre ans.

Nouvelle victoire de Donald Trump dans un "swing state", selon CNN et AP. Le républicain, largement élu pour un second mandat, a décroché, samedi 9 novembre le Nevada, l'un des sept Etats-clés. Le milliardaire comptabilise 50,7% des voix dans cet Etat, remporté il y a quatre ans par le président Joe Biden, tandis que la candidate démocrate, Kamala Harris, qui a reconnu sa défaite, a obtenu 47,4% des suffrages. Cette victoire permet à Donald Trump d'obtenir six grands électeurs, mais ne change pas le résultat du scrutin puisque le candidat avait déjà dépassé le seuil des 270 grands électeurs pour être déclaré président des Etats-Unis.

Le républicain a désormais été déclaré vainqueur dans six des sept Etats-clés : la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et le Nevada. L'Arizona n'a pas encore été attribué par les médias, mais il ne changera plus l'issue du scrutin.