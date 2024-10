Reportage "Un manque de respect inacceptable" : après les propos racistes d'un humoriste, des Portoricains de Floride voteront contre Donald Trump

Une blague raciste qui pourrait coûter cher à Donald Trump. La comparaison de Porto Rico à une "île flottante d'ordures" par un humoriste, lors d'un meeting à New York du candidat républicain, continue de provoquer une onde de choc chez les électeurs portoricains qui vivent aux États-Unis. La première communauté du pays se trouve en Floride, avec plus d’un million de ressortissants, et le vote latino est une clé indispensable pour accéder à la Maison-Blanche.

Six millions de Portoricains aux États-Unis

Dans le comté de Sainte-Lucie, sur la côte est de la Floride, la communauté portoricaine installée ici depuis les années 1960 nourrie une colère grandissante contre le candidat Donald Trump depuis la polémique. "Je pensais voter pour lui, mais finalement, je ne vais pas voter Trump. Il ne s’est même pas excusé et n'a pas demandé pardon aux Portoricains", regrette une femme portoricaine. Le candidat républicain s'est désolidarisé des propos polémiques.

Dans un restaurant où se réunit la communauté portoricaine de Sainte-Lucie, le vote Trump n’est plus assuré depuis cette blague raciste, tranche un homme attablé. "Je me suis senti très offensé par cette blague, une ligne rouge a clairement été franchie", cingle-t-il. Le vote latino est pourtant orienté le plus souvent jusqu’ici vers le candidat républicain. Mais ce Portoricain explique que "c’était un manque de respect inacceptable. Les Portoricains sont citoyens de ce pays depuis 1917, depuis la Première Guerre mondiale. Ils ont participé à toutes les guerres avec les États-Unis".

Selon cet homme, il y a tout de même encore des indécis. "Certains attendent le jour de l’élection pour se décider parce qu'ils aiment en réalité plus Donald Trump que Kamala Harris. Beaucoup de Portoricains sont en train de changer d'avis maintenant à cause de cette polémique", assure-t-il. C’est le cas d’Evelyna, policière à la retraite qui a voté Trump aux deux dernières présidentielles américaines. L’image qu’elle avait du candidat républicain s’est brisée depuis cette blague raciste sur Porto Rico.

"En les entendant parler ainsi de mon île de façon si monstrueuse, je suis allé voter pour Harris." Evelyna, policière portoricaine à la retraite à franceinfo

Elle ne digère pas la blague raciste et se dit très déçue par Donald Trump. "En les entendant parler ainsi de mon île de façon si monstrueuse, je suis allé voter pour Harris. Trump est pourtant mon candidat sur de nombreux sujets, précise la femme de 55 ans. Qu’il m'excuse de mon vote, mais il n’est pas conscient de la grande offense qu’il nous a fait ressentir à nous tous portoricains".

La communauté portoricaine est blessée, à l’image des appels relayés sur tous les réseaux sociaux à ne plus voter Donald Trump, le 5 novembre prochain. Le chanteur Bad Bunny, la star incontestée du reggaeton et d’origine portoricaine, a par exemple publié une vidéo sur son compte Instagram, sobrement intitulé "garbage", ordures, en français. Une vidéo de huit minutes, en ode à son île natale et à sa communauté.