Reportage Présidentielle américaine : "Les gens donnent plus maintenant qu’il a tous ces procès", se réjouissent des supporters de Trump en Géorgie

À l'échelle des États-Unis, Joe Biden a récolté plus d'argent que Donald Trump, à six mois de la présidentielle. Mais dans certains États, comme en Géorgie, c'est le Républicain qui engrange plus de fonds, grâce à de nombreux dons.

À six mois de l’élection présidentielle américaine, Joe Biden a collecté beaucoup plus d’argent pour sa campagne que Donald Trump : 156 millions de dollars pour le président démocrate, contre 111 millions pour le candidat républicain, selon la Commission électorale fédérale. Mais en Géorgie, État du Sud et conservateur, où Joe Biden l’avait emporté sur le fil en 2020 (moins de 12 000 voix d’écart pour cinq millions de voix exprimées), c’est le candidat républicain qui a levé le plus d’argent : presque deux fois plus.

Cela n’étonne pas des Républicains pro-Trump rencontrés à Monticello, dans le comté de Jasper, qui a voté Trump à 76% en 2020. Presque trois millions pour Donald Trump en Géorgie, moins d’1,6 million pour Joe Biden. Mary Patrick, est la présidente des Républicains dans le comté et un soutien fidèle pour l’ex-président."Les gens donnent plus à Trump maintenant qu’il a tous ces procès." "Ça l’aide, même", assurent Lynn et Linda, deux retraitées républicaines. "Parce que nous sommes en colère ! J’aime Trump depuis 30 ans, juste parce qu’il est un personnage intéressant", explique Linda. "S’il avait tué quelqu’un, ce serait différent", tempère Lynn.

Une élection "confisquée au peuple"

Donald Trump est accusé en Géorgie d’avoir tenté de renverser les résultats de la dernière présidentielle. Voyant l’État passer côté démocrate, il avait crié à la fraude et appelé le secrétaire d’État de Géorgie, un Républicain, pour lui demander de "trouver" les 11 780 voix qui manquaient à sa victoire. L’inculpation de l’ancien président fait rire ces Républicains. "C’est juste politique", tranche Linda. "À mon avis, cette élection a été confisquée au peuple, estime Rob Alexander, fermier et propriétaire d’une compagnie de gaz locale. Le Parti démocrate a décidé de le détester."

Si la Géorgie soutient plus financièrement le candidat Trump, c’est bien Joe Biden qui, au total, a recueilli pour l’instant le plus d’argent en son nom. "Je n’y crois pas, balaie Mary Patrick. Je pense que les médias font tout pour montrer que Biden est en tête, qu’il va gagner." Même si accusations de fraudes portées par Trump en 2020 ont été depuis démenties, ces Républicains sont aussi déjà suspicieux vis-à-vis de la présidentielle de novembre.

"J’ai l’impression que la précédente élection a été volée. Et j’ai peur que ça arrive à nouveau en novembre." Lynn, républicaine pro-Trump à franceinfo

"À un moment, la population en a assez de se faire écraser et que personne ne rende compte de ce qui se passe." Dans une interview publiée mercredi, Donald Trump, qui n’a jamais admis sa défaite en Géorgie, a assuré qu’il acceptera les résultats du mois de novembre "si tout est conduit de manière honnête. Sinon, il faudra se battre pour le bien du pays", a-t-il ajouté.