Reportage Présidentielle américaine : "L'idée c’est vraiment de rendre le vote plus compliqué", fustige le camp démocrate après la révision des lois électorales en Géorgie

À six mois de la présidentielle, les démocrates sont en campagne en Géorgie. Dans cet État du Sud, conservateur, Joe Biden avait créé la surprise en 2020 en devançant sur le fil Donald Trump. Depuis, les républicains, au pouvoir dans cet État, ont modifié les lois électorales. "Une atrocité, une atteinte au droit de vote", avait réagi Joe Biden. "Laissez les gens voter !"

Car ces nouvelles règles, officiellement censées protéger le scrutin contre d'éventuelles fraudes, semblent bâties pour compliquer la tâche des électeurs des minorités. De la communauté noire en particulier, qui vote à plus de 85% pour les démocrates. En apprenant ces modifications, Donald Trump, d’ailleurs, avait approuvé : "Dommage que ces changements ne soient pas arrivés plus tôt."

"Mesdames et messieurs, c’est la démocratie !, lance Patti Hewitt, démocrate en campagne à Savannah. Je suis une opposante à un État antidémocratique." Cette femme vise un poste au Congrès, soutient Joe Biden et n’encaisse pas les nouvelles règles imposées ici, par les républicains. "Il y a tellement de forces aux États-Unis qui essayent d'entraver notre vote", déplore-t-elle.

Il faut faire désormais plus de route pour voter

Exemple de mesure : la limitation des "drop boxes", ces boîtes scellées dans lesquelles les électeurs américains peuvent déposer leurs bulletins, avant le jour de l’élection. Il faut désormais faire plus de route pour les trouver en Géorgie. Et elles sont accessibles à des horaires plus restreints. "Comment vous y allez ?, s'interroge Patti Hewitt. Comment les gens qui cumulent deux ou trois emplois vont aller voter dans ces circonstances ? Donc l’idée c’est vraiment de rendre le vote plus compliqué, en espérant que les gens se disent : 'Je ne vais pas m’embêter, c’est juste trop dur'."



"Ça touche tout le monde, estime Michael Hodge, professeur de sociologie à Atlanta. Mais surtout les gens qui travaillent tous les jours et qui ne peuvent pas poser une journée pour aller voter, et patienter des heures. Ils perdent de l’argent."

"Ça concerne surtout les communautés noires et les non-blancs, qui ont moins de ressources. Je pense, oui, que cette législation a été conçue pour empêcher un groupe d’électeurs en particulier d’aller voter démocrate." Michael Hodge, professeur de sociologie à franceinfo

De quoi agacer ces électeurs de South Fulton, ville autoproclamée la plus noire d’Amérique. "Oh oui je vais aller voter, assure Miranda. J’ai été très choquée. Ça m’a bouleversée, vraiment." "Dans ce pays, ces tentatives de restrictions ont toujours existé. Surtout pour les minorités, explique un homme de 73 ans. Donc ok. Mais on a le droit de vote. Il faut l’utiliser. C’est tout ce que vous pouvez faire, et espérer le meilleur."

"C’est très important que nos voix soient entendues, ajoute une autre électrice. Ce que je sais, c’est que Biden sera notre président !" La présidentielle aux États-Unis aura lieu un mardi, un jour travaillé donc. Et les longues files d’attente sont fréquentes en Géorgie.