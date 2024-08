Reportage Présidentielle américaine : au meeting de Donald Trump en Arizona, des militants revigorés par le soutien de Robert F. Kennedy Jr

Donald Trump a débuté son discours par les habituelles invectives envers sa rivale l'appelant "camarade", la traitant de "marxiste", fustigeant sa supposée "inaction" pour sécuriser la frontière. L’ex-président a tenu un meeting dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 août à Glendale, en Arizona, au lendemain du discours d’investiture de la démocrate Kamala Harris.

Donald Trump tente de relancer sa course à la Maison Blanche. Avec ce meeting en Arizona, l'un des États-clés de l'élection de novembre, c'est une nouvelle phase de la campagne qui s’est ouverte aux États-Unis.

Au cours de cette soirée, le républicain a reçu le soutien, en personne, du candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr, qui venait d’annoncer son retrait quelques heures plus tôt. Pour une fois, le candidat républicain a rapidement cédé la parole. Et c'est sous un tonnerre d’applaudissements que RFK est venu soutenir sur scène un Donald Trump souriant. L'ancien président était visiblement très satisfait de ce rebondissement, tout comme les militants dans la salle.

"C’est super ! RFK ! RFK qui soutient Trump ! Ça va tout changer !" Une militante de Donald Trump à franceinfo

"Il n’est pas opportuniste, je pense qu’il réalise que sous Kamala, ce pays sera détruit. Il revient à la raison ! Tout ce qu’il peut apporter, on le prend, et on apprécie", estime un militant.

Les milliers de soutiens de Trump ressortent du meeting revigorés : "Il apporte de l'espoir, vraiment, juste de l'espoir pour le pays. Il essaie de préserver l'Amérique, de lui donner la chance de prospérer grâce au travail. Je pense que c'est quelqu'un qui unit et non, qui divise". "Je suis d'accord avec ça, complète un autre homme dans la salle. Donald Trump a la situation en main, il a l'élection en poche. Il a le soutien, non seulement des Américains mais aussi du monde entier.

"J'ai de grands espoirs, je sais qu'il va gagner". Un militant à franceinfo

Le discours de leur candidat coche encore une fois toutes les cases, tous les thèmes qui leur importent le plus, c'est-à-dire l'immigration et l'économie en tête. "À nos frontières, ça va mal… Acheter à manger, payer le loyer, c’est impossible. On a eu cette équipe au gouvernement pendant quatre ans, et rien n’a changé. Pourquoi le feraient-ils maintenant ? Kamala n’est juste pas bonne". "Elle ment sur toute la ligne", a d’ailleurs encore répété DonaldTrump, qui assure que s’il gagne l’Arizona cette fois, il gagnera la présidence.