Reportage "Mon objectif est plutôt de sortir de la rue que de voter" : à Washington, ces sans-abri américains observent la campagne présidentielle avec résignation

À quelques pas seulement de la Mais Blanche,vers tous les regards sont tournés avec l'élection présidentielle, franceinfo a rencontré des citoyens bénéficiaires d'une soupe populaire pour qui la politique passe au second plan.

Plus de 240 millions d'Américains sont appelés à voter, ces prochaines heures, pour choisir le successeur de Joe Biden, même si un tiers des électeurs a déjà pu faire son choix, par correspondance, ou par vote anticipé. Une élection qui semble imprévisible. Les sondages, à ce stade, ne parviennent pas à départager Kamala Harris et Donald Trump.

Mais que changera le résultat pour les citoyens américains les plus précaires ? À Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis, franceinfo a posé la question à certains d'entre eux, lors d'une soupe populaire distribuée à deux rues de la Maison Blanche.

Un curry de pois chiches et de pommes de terre, avec du riz parfumé. Dequan vient d'en manger toute une assiette dans ce joli parc de Washington, malgré le froid du matin. Ce natif de la capitale américaine vit aujourd'hui sous une tente et n'est pas sûr d'aller départager Trump ou Harris : "Je ne sais pas trop qui je préfère… Je crois que l'un ou l'autre, c'est un peu la même chose. Mon objectif, en ce moment, c'est plus de sortir de la rue que de voter", glisse-t-il.

"À quelques pas de la Maison Blanche, on trouve des gens qui ont faim et qui dorment dehors"

Comme lui, dans ce parc, une centaine de sans-abri font la queue pour avoir un repas chaud, distribué chaque semaine depuis cinq ans désormais par cette association musulmane. Le symbole saute aux yeux de Sayed, l'un des bénévoles, qui est installé à seulement 400 mètres du fameux Bureau ovale : "Les Etats-Unis sont une grande puissance, hein ? Un pays très riche. Et voilà : pourtant, à quelques pas de la Maison Blanche, on trouve tous ces gens qui ont faim et qui dorment dehors."

"Moi, je pense que cette élection marque un tournant dans l'histoire américaine", dit Nerba qui vit à la rue depuis quatre ans. Il l'assure fièrement : "J'ai déjà voté ! Dès les dix premières minutes qui ont suivi l'ouverture du vote anticipé !" Ce fervent citoyen estime que seuls Kamala Harris et le camp démocrate peuvent faire changer les choses, mais ce n'est pas l'avis de tous ici.

Kelly, elle, est enroulée dans une grande couverture, assise sur un banc : "Je ne voterai pas pour…Comment elle s'appelle la femme… Melana ? Ah, Kamala…"

"Je ne vais pas voter pour elle. Parce que c’est une femme ! Et je pense que le monde devrait être dirigé par un homme qui serait soutenu par une femme forte. Comme Obama et Michelle !" Kelly à franceinfo

Kelly poursuit : "Moi, je n'aime pas Trump, mais il a déjà été à ce poste, il a l'expérience… Il a déjà eu à parler avec la Russie. Qu'est-ce qu'elle va dire, elle, aux Russes ? Ou à la Chine ?" Mardi, elle "priera pour le monde". Et si elle se décide à voter, dit-elle, "ce sera pour Trump."