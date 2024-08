Reportage "La personne compte plus que le parti" : aux États-Unis, des électeurs républicains prêts à voter pour Kamala Harris

"Le parti républicain s’est tellement éloigné de mes valeurs. Trop extrême. Cela va mal finir", estime Mark, venu soutenir financièrement l'organisation "les Républicains avec Harris", comme des dizaines de personnes ce soir-là. Près de Phoenix, en Arizona, la salle est pleine, peuplée en majorité de cheveux grisonnants. Ces modérés, rebutés par Trump et préférant voter pour Harris, font entendre leur voix dans cette campagne.

La course à la Maison Blanche s’annonce toujours très serrée entre Kamala Harris et Donald Trump. Elle se jouera encore certainement à quelques dizaines de milliers de voix dans les "swing states", les "États pivots", où la vice-présidente peut compter sur le soutien d’un nombre croissant de républicains. Beaucoup disent s’inspirer de la formule de l’ancien sénateur républicain d’Arizona, John McCain : "Le pays avant le parti". "C’est la démocratie, explique Kirsten. Je veux dire, regardez les livres d’histoire, on vote pour le pays, plus pour le parti".

Matt, un électeur en train de partir avec des dizaines de panneaux "les Républicains avec Harris" sous le bras, parle d’urgence : "Donald Trump est assurément repoussant et clivant, mais mon plus gros souci avec lui, ce sont les mensonges. Ce qu’il s’est passé après l’élection de 2020 le disqualifie. Il faut qu’on se mobilise et que l’on vote pour des personnes décentes, quel que soit leur parti. Pour moi, la personne compte plus que le parti".

"Sera-t-on d’accord avec Kamala Harris sur tout ? Probablement pas." Mark, un électeur républicain qui soutient K. Harris à franceinfo

Tous soulignent la stature présidentielle de Kamala Harris, par opposition à celle de Donald Trump, qui porterait atteinte à la crédibilité des États-Unis. "Je veux une présidente qui représente notre pays, qui peut parler dans un micro, rencontrer des dirigeants étrangers, et bien parler… Donald Trump est à jeter à la poubelle ! Nous sommes risibles. Pour cette élection et la précédente : honte à nous. C’est le meilleur candidat qu’on ait dans tous les États-Unis ? Franchement… C’est dingue", souligne Ken.

Un certain nombre d’entre eux assurent que voter pour Kamala Harris ne fait pas d’eux des démocrates. Dan, par exemple, se sent plutôt patriote : "C’est le cœur de notre démocratie. Si les gens ne croient plus dans nos élections, on n’aura pas de démocratie viable. Je prie pour que les démocrates remportent largement ces élections, pour que les républicains se ressaisissent". Pour lui, reconstruire le parti républicain prendra des années. En attendant, il compte barrer la route à Donald Trump en novembre prochain.