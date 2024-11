Reportage "Il est temps que ça s'arrête" : le ras-le-bol d'électeurs américains face à une campagne présidentielle trop brutale

La campagne pour diriger le 20 janvier la première puissance mondiale et succéder au président sortant Joe Biden est la plus agressive de l'histoire récente des Etats-Unis.

Donald Trump à bord d'un camion poubelle qui se moque de Kamala Harris et de Joe Biden. Le candidat républicain qui demande si la candidate démocrate "a bu ou si elle s'est droguée ?" La candidate démocrate qui qualifie Donald Trump de "fasciste"... Cette campagne présidentielle américaine a produit son lot de provocations. Un climat tendu, difficile à supporter pour certains citoyens américains.

"Un vrai cirque" pour Margaret, qui sort d'un bureau de vote par anticipation à Milwaukee. Elle est "épuisée" par toutes ces informations, elle estime que c'est "trop".

Il y a notamment trop d'insultes lors de cette course à la Maison Blanche. Mi-octobre, la démocrate a notamment appelé son rival républicain à publier son bilan de santé comme elle l’a fait. "Elle est lente", "pas très intelligente", a répondu Donald Trump. Des semaines de polémique s'en sont suivies. Le comportement de "mon opposant, un ancien président des Etats-Unis, avilit vraiment la fonction présidentielle", a lancé Kamala Harris qui a conclu que "Donald Trump ne devrait jamais plus se tenir derrière le sceau des États-Unis".

"J'aimerais que ce soit terminé"

Une campagne brutale pour les électeurs qui tentent de contrôler leurs émotions. "Je suis un peu dépassée par ce qui se passe en ce moment et par beaucoup d'émotions qui me traversent, confie George, un jeune étudiant. J'essaie de rester informé, simplement, de garder la tête froide et de ne pas me laisser influencer par, disons, des mots ou des choses comme ça."

"L'attitude des deux candidats pendant la campagne ? Eh bien, ils devraient juste faire ce qui est le mieux pour le pays. Il est temps que ça s'arrête." George, étudiant à franceinfo

Si cette campagne atteint un niveau de vulgarité épuisant, "ce n'est pas nouveau malheureusement", déplore Matthew qui n'en peut plus lui aussi : "Il semble que la température a augmenté un peu. Cela semble beaucoup plus vicieux, plus personnel. Les insultes ont été très très négatives et très épuisantes."

Matthew n'en peut plus de recevoir "environ 50 SMS par jour" : "Je suis bombardé de demandes de dons, de rappels de votes anticipés. Donc oui, c'est très très épuisant. C'est une période très fragile dans notre pays en ce moment parce que les gens prennent parti. J'aimerais que ce soit terminé." Cet Américain finit cependant sur une note positive : "Quoi qu'il se passe, que ce soit Trump ou Harris qui l'emporte, ça ira. On s'en sortira, comme nous le faisons toujours."