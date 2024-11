Reportage "Il est juste le meilleur gars pour être président" : en Floride, les pro-Trump exultent après la victoire du candidat républicain

Sur le pont qui mène à Mar-a-Lago, l’impressionnante résidence de Donald Trump à Palm Beach en Floride, il y a deux parkings où des trumpistes se retrouvent. Il y a tous ceux qui n’ont pas reçu de cartons d’invitation pour la soirée officielle : des ouvriers, des serveurs ou des routiers. Une classe moyenne et populaire qui se retrouve sous les casquettes rouges "MAGA" ("Make America Great Again") et agite des drapeaux à la gloire à de Donald Trump, élu officiellement 47e président des Etats-Unis.

Ces pro-Trump sont venus avec leurs gros pick-up et ont improvisé un campement. Ils ont posé leurs chaises de camping et affrontent l’orage qui s’est abattu sur Palm Beach, la musique à fond dans les enceintes. "Je pense que les Américains se relèvent, estime Martha, pharmacienne. Je pense qu'ils veulent d’autres personnes à la Maison Blanche, des politiques différentes. C’est le meilleur parce qu’il place notre pays en premier avec des rues plus sûres ou de meilleurs boulots. C'est juste le meilleur gars pour être président."

"Je crois que l'Amérique est grande"

Tous réunis autour d'une petite télévision, comme au coin du feu, les partisans de Donald Trump écoutent religieusement celui qui leur a tant promis, pendant cette campagne, sur l’immigration et sur l’économie. Donald Trump salue cet incroyable "mouvement" qui lui ouvre une fois encore les portes de la Maison Blanche. "Je remercie tous les citoyens, je me battrai pour vous, pour vous familles et pour votre avenir. Chaque jour je lutterai pour vous", déclare le futur président des États-Unis.

Un discours apaisé d’un Donald Trump presque rassembleur, alors que la veille encore il était rageur en alimentant le soupçon sur une élection truquée en cas de défaite et préparait la foule fervente venue à ses meetings à la contestation. À la place, ce fut une célébration. "Je suis excitée et heureuse, je ressens de l’amour pour notre pays, déclare Amanda, 37 ans, cheffe d’une petite entreprise. Je prie pour le rassemblement de tous les Américains, des deux côtés. Je crois que l'Amérique est grande. On ne se résume pas à nos différences. Si tout le monde s'y met et avance, nous allons sortir notre pays de la situation difficile dans laquelle il se trouve."

Le slogan Make America Great Again revient sans cesse chez ces pro-Trump, il était perdant en 2020 mais en 2024, cette fois, il est gagnant.