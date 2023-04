Reportage "Historique" ou "écœurant"... L'inculpation de Donald Trump vue par les manifestants devant le tribunal de New York

À l’extérieur du tribunal new-yorkais, pro et anti-Trump s’étaient retrouvés dans une ambiance électrique, mais somme toute plus légère que ne le craignaient certains.

Des invectives bruyantes, des doigts tendus et des regards plein de mépris, mais pas de débordements à signaler. Devant le tribunal de New York, mardi 4 avril, les pro et les anti-Trump avaient été séparés par des barrières, chacun dans son coin. L'ex-président des États-Unis a plaidé "non-coupable" de 34 chefs d’inculpation, lors de son inculpation officielle. "On est derrière lui et on ne va pas s'arrêter", s'exclame une supportrice de Donald Trump.

"Personne ne nous fera peur. Le fait qu'il s'en prenne toujours à lui, c'est écœurant, mais ça ne marche pas. Il sort victorieux de chacune de leurs attaques." Supportrice de Donald Trump devant le tribunal de New York à franceinfo

L’ex-président pourrait être jugé dans moins d’un an, visé pour avoir "orchestré" une série de paiements, pendant sa campagne de 2016, destinés à étouffer plusieurs affaires embarrassantes. Certains sont ravis de voir Donald Trump revenir dans sa ville de naissance pour ce passage historique au tribunal. "La vérité, triomphe toujours d'une façon ou d'une autre", affirme un anti-Trump.

"Il ne peut plus se cacher. Les squelettes sont en train de sortir, c'est historique et il est bon de savoir qu'il sera tenu pour responsable." Un anti-Trump devant le tribunal de New York à franceinfo

Des supporters et des opposants finalement assez peu nombreux, contrairement aux caméras et aux policiers, sous le regard de passants un peu médusés. Une journée aux airs de kermesse qui aura vu aussi défiler plusieurs sosies de Donald Trump, un faux Abraham Lincoln, un "homme banane" et l'inévitable cow-boy en slip de Time Square pour la bande-son.