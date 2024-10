Reportage "Donald Trump aura mon vote" : en Caroline du Nord, une partie des électeurs noirs se tournent vers le candidat républicain

La Caroline du Nord sera l'un des États-clés les plus scrutés de la présidentielle américaine. La victoire se joue notamment auprès d’un électorat noir que se disputent âprement Kamala Harris et Donald Trump. La candidate démocrate a perdu du terrain par rapport à Joe Biden en 2020.

L'image ne surprend plus personne. Quand Donald Trump organise un meeting, la file d'attente à l'extérieur s'étend au minimum sur plusieurs centaines de mètres. À Concord, près de Charlotte en Caroline du Nord, les noirs américains se comptent sur les doigts d'une main. Mais il y a Caleb, un jeune pasteur de 24 ans : "Il n'y a aucun doute, quand il était président tout était moins cher, affirme-t-il. Je me suis marié il y a deux mois et c'est affolant de voir combien ça coûte désormais pour louer un appartement ou faire les courses, ça en devient ridicule. Il y a le carburant également. Quand il était au pouvoir, la vie était moins chère, c'est pourquoi il aura mon vote."

Si une grande majorité d'électeurs noirs voteront pour Kamala Harris, la candidate démocrate recule de quelques points, selon un sondage publié dans le New York Times le 12 octobre. Et cela peut profiter évidemment au candidat républicain.

Kamala Harris accusée de "jouer la carte raciale"

Les vendeurs de casquettes et de t-shirts à l'effigie justement de Donald Trump sont incontournables devant les meetings, et parmi eux, les noirs sont majoritaires. Chris, 42 ans, votera pour l'ancien président, mais préfère nous parler de Kamala Harris : "Elle veut faire des choses pour les hommes noirs. Elle a dit qu'elle avait un plan, mais pourquoi maintenant et pas avant ?" Puis, il s'adresse à la vice-présidente : "Tu as juste besoin de notre vote. Tu nous utilises et tu veux jouer la carte raciale."

Les noirs représentent environ 20% de la population en Caroline du Nord, et ils ont le pouvoir de faire pencher la balance dans cette élection qui risque de se jouer sur des détails. En 2020, dans cet État-clé, Donald Trump avait fait la différence, avec seulement quelques dizaines de milliers de voix d'avance.