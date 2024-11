Reportage "C'est comme si c'était Noël" : en Pennsylvanie, la mobilisation de l'Amérique rurale a mené Donald Trump à la victoire

Kamala Harris a été battue, dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 novembre, à plate couture par Donald Trump, lors d'une présidentielle moins serrée qu'attendue. Un triomphe que le républicain doit à la mobilisation, notamment, du monde rural en sa faveur. Franceinfo s'est rendu à Pottsville, dans l'État-clé de Pennsylvanie, où le comté de Schuylkill a voté à 70% pour Donald Trump.

Les pancartes à l'effigie du milliardaire s'affichent sans honte, comme devant le porche de Shanon, avec le visage du milliardaire sur un drapeau le poing levé. "Tout le monde attend le changement dont on a désespérément besoin, explique-t-elle, les petites gens comme nous, qui sommes affectés par tout ce qui arrive dans ce pays, l'économie qui va mal."

"Cela faisait longtemps, mardi, que je n'avais pas vu autant d'électeurs aller voter." Sharon, habitante de Pennsylvanie à franceinfo

Une mobilisation exceptionnelle de l'Amérique rurale, c'est ce qui a notamment permis à Donald Trump d'écraser Kamala Harris. "C'est comme si c'était Noël", se réjouit Ellie, retraitée. Dans sa maison au bord de la route, un Donald Trump grandeur nature trône devant son garage. "On est restés debout toute la nuit, pour regarder les résultats et prier, poursuit Ellie. On vit notre meilleure vie, les bonnes choses vont revenir. Nous sommes simples, on a peur de Dieu, on porte une arme, des Américains comme les autres… On distingue ce qui est faux, et nous voulons ce qui est 'réel'".

L'économie et l'immigration sont deux enjeux qui ont poussé Ellie à voter, ainsi que le sentiment de ne jamais avoir été abandonnés par l'ancien président. "On a senti qu'il se souciait vraiment de nous et des vies que nous vivons, assure la retraitée. Il est honnête, il est authentique… Il a de la compassion pour les citoyens américains, ce qui nous a profondément marqués, nous, les gens du monde rural."

"Les gens des grandes villes sont lobotomisés"

Sur la route, les vestiges d'une industrie moribonde défilent. Une Amérique décrépie, mais où le refus de l'autre et du changement semble manifeste. "Les gens de Philadelphie, des grandes villes : ils sont lobotomisés, estime, Matt qui tient une carrosserie. Ça a toujours été ainsi et ça sera toujours comme ça. Donald Trump a repris la Pennsylvanie, mais pas avec ces gens, avec la ruralité. Si vous n'êtes pas un fan de Trump, c'est que vous êtes éduqués de la mauvaise façon, que vous vous informez mal. Et ne pas s'en rendre compte, c'est être fou", assène-t-il. Deux mondes qui se respectent de moins en moins.