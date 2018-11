Rencontre tendue entre Donald Trump et Emmanuel Macron

Samedi 10 novembre, Donald Trump et Emmanuel Macron se sont serré la main, certainement de manière moins appuyée que d'habitude. Emmanuel Macron s'est d'emblée lancé dans une opération de déminage sur le sujet du jour : la défense. Pour lui, l'Europe doit mettre davantage la main à la poche pour financer l'OTAN. Un message que Donald Trump ne cesse de marteler. "Nous souhaitons que l'Europe soit forte, nous devons travailler de manière efficace afin de renforcer l'Europe, c'est ce que nous souhaitons tous", a-t-il déclaré.

Un contexte difficile

Vendredi 9 novembre, alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Paris, Donald Trump, fidèle à son habitude, a publié un tweet incendiaire, qualifiant les propos d'Emmanuel Macron sur la création d'une armée européenne "d'insultants". "Donald Trump agresse, quitte à revenir sur ses propos. La rencontre entre les deux hommes est donc tendue, dans un contexte extrêmement difficile où l'un et l'autre se disent qu'ils n'ont finalement plus grand-chose à se dire sur un certain nombre de sujets", estime François Durpaire, spécialiste des États-Unis.

