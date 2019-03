Rapport Mueller : revigoré, Trump se dit "totalement disculpé"

Il savoure. Donald Trump s'est dit, dimanche 24 mars, "totalement disculpé" par le procureur spécial Robert Mueller. Les conclusions de l'enquête Mueller ont été rendues publiques dimanche par le ministre de la Justice Bill Barr. Et elles procurent une immense bouffée d'oxygène au milliardaire républicain dans la perspective de la prochaine présidentielle où il entend briguer un second mandat de quatre ans.

"Pas de collusion, pas d'obstruction, DISCULPATION complète et totale", a tweeté le locataire de la Maison Blanche. Il dénonçait depuis des mois une "chasse aux sorcières" orchestrée par les démocrates qui n'auraient pas digéré sa victoire-surprise face à Hillary Clinton. "Honnêtement, c'est une honte que votre président ait eu à subir cela", a-t-il ensuite déclaré, dénonçant une "entreprise de démolition illégale qui a échoué".

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!