VIDEO. Qui est Elizabeth Warren, "nouvelle shérif de Wall Street" pour le "Time" et "Pocahontas" pour Donald Trump ?

Lundi 27 novembre, le président des Etats-Unis recevait à la Maison Blanche d’anciens combattants amérindiens de la seconde guerre mondiale. Donald Trump en a profité pour insulter l'une de ses opposantes. Il s’agit de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qu’il appelle "Pocahontas" depuis plusieurs mois déjà. Si la sénatrice du Massachussetts revendique des origines amérindiennes, son parcours n’a rien à voir avec celui de Pocahontas.

Originaire d’une famille modeste de l’Oklahoma, Elizabeth Warren a fait des études de droit. Elle devient professeur à 24 ans et enseigne à Harvard pendant 20 ans. Ses spécialités sont le surendettement et le droit des faillites. Ses responsabilités vont progressivement prendre de l’ampleur.

Peu de temps après la crise des subprimes, elle est chargée de surveiller la mise en place du plan Paulson pour sauver les banques. En 2010, Barack Obama lui confie la création de l’Agence de protection financière des consommateurs, pour laquelle elle se battait depuis plusieurs années.

"Tout le monde devrait respecter la loi, y compris les banques"

Ses talents sont reconnus et, à 61 ans, elle surnommée la "nouvelle shérif de Wall Street" par le Time. Un an plus tard, elle devient l’étoile montante de la politique avec l’un de ses discours : "Personne dans ce pays ne bâtit sa richesse tout seul. Vous fondez une entreprise ? Bien. Mais pour transporter les marchandises, vous utilisez les routes que nous avons tous payées. »

En devenant sénatrice du Massachussetts en 2012, elle s’engage à ce que "le gouvernement ne travaille pas seulement pour les riches et les puissants, mais qu’il travaille pour les gens." Elle soutient notamment Bernie Sanders dans ses combats pour la couverture santé et contre la réforme fiscale.

Elizabeth Warren a toujours été animée par la volonté de défendre ses concitoyens face aux dérives de la finance. Le 28 novembre dernier, elle déclarait encore : "Je crois que tout le monde devrait respecter la loi, y compris les banques de Wall Street."