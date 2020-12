Quand et comment vacciner ? Biden et Trump exposent leur stratégie de lutte contre le Covid-19

L’objectif est affiché : vacciner 20 millions d’américains avant la fin de l’année. Après le rapport publié par des experts de la FDA, la Food and Drug Administration mardi 08 décembre, l’Agence américaine du médicament va rendre sa décision d'ici la fin de la semaine pour autoriser ou non le vaccin. Ces experts concluent que le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 ne présente pas de risque de sécurité empêchant son autorisation.

"100 millions d'américains seront vaccinés contre le Covid-19 dès le début du mandat" Joe Biden

Quelques heures après la diffusion de ce rapport, Joe Biden, le président élu s'exprime depuis Wilmington dans le Delaware. Il promet "dès son premier jour à la Maison Blanche", de rendre le port du masque obligatoire, dans chaque état où cette décision dépend du gouvernement fédéral. Joe Biden explique aussi que sa priorité "sera le retour des enfants à l'école". Il promet aussi que "100 millions d'américains seront vaccinés contre le Covid-19" lors des 100 premiers jours de son mandat.

Aux États-Unis, 15 millions de personnes contaminées et 285 000 morts

Exactement à la même heure, Donald Trump convie les journalistes à une nouvelle conférence de presse à la Maison-Blanche. Le président sortant veut dévoiler un nouveau bilan de l’opération "Warp Speed", vitesse de l’éclair.

"Même les gens qui ne me supportent pas" explique le président sortant, "reconnaissent que c’est l’un des premiers grands miracles de l’histoire de la médecine." Donald Trump poursuit, très optimiste pour l'avenir : "Les laboratoires américains ont été les premiers à produire un vaccin fiable, ensemble nous allons battre ce virus, terminer la pandémie, et sauver des millions et des millions de vie ici et dans le monde, on a déjà commencé."

Donald Trump se veut triomphant mais son administration n’a commandé, pour l’instant, que 100 millions de doses de vaccins, pour un pays de 330 millions d’habitants.