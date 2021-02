Procès en destitution de Donald Trump : l’ancien président acquitté par le Sénat

Le verdict est tombé samedi 13 février. Donald Trump a été acquitté dans son procès en destitution, alors que les élus démocrates le jugeaient responsable de l’assaut de ses partisans au Capitole le 6 janvier. Ces derniers l’accusaient "d’incitation à l’insurrection". L’ancien président des États-Unis avait, quelques jours avant les faits, déclaré : "Nous allons marcher vers le Capitole." Au terme d’une journée à rebondissements, il a finalement été acquitté par les républicains, majoritaires au Sénat. Il pourra donc se représenter en 2024.

Quel avenir politique pour Donald Trump ?

La politologue et spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan, était l’invitée du 23h de franceinfo. "Il n’y a pas eu de surprise dans cet acquittement, il aurait fallu que 17 républicains le lâchent. La surprise, c’est qu’il y en a eu sept. Le parti est très divisé, a-t-elle analysé. Les républicains qui ont voté pour le condamner ont mis en avant la protection du pays et de la Constitution, et le fait qu’il a trahi son serment. Les autres ont jugé ce procès inconstitutionnel, le président ne pouvant pas être destitué car il n’était plus en fonction." Enfin, sur son avenir, Nicole Bacharan estime que "tout est ouvert, il peut dire qu’il en a assez, il peut vouloir garder sa mainmise sur le parti ou décider d’en créer un nouveau".

