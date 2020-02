Présidentielle américaine : le coup d'envoi de la primaire démocrate est donné dans l'Iowa

Le vote, lundi soir, ne se fera pas par bulletin mais lors d'assemblées d'électeurs, appelées "caucus", qui se tiendront à partir de 2 heures du matin, heure française, mardi.

"Tout commence dans l'Iowa", a lancé Bernie Sanders, 78 ans, aux quatre coins de ce vaste Etat. Après plusieurs mois d'une campagne intense, sept débats télévisés et des abandons en cascade, c'est enfin au tour des électeurs démocrates de s'exprimer, lundi 3 février, avec le coup d'envoi dans l'Iowa de la primaire du parti. Dans cet Etat rural et peu peuplé, l'essentiel est de faire mieux qu'attendu car l'élan créé par une surprise peut rapporter gros, dès la primaire du New Hampshire huit jours plus tard.

Le vote lundi soir ne se fera pas par bulletin mais lors d'assemblées d'électeurs, appelées "caucus", qui se tiendront à partir de 19 heures (heure locale). Dans environ 1 700 salles à travers l'Iowa, chacun se placera sous la bannière du candidat de son choix. Selon les derniers sondages, le sénateur socialiste Bernie Sanders bénéficie désormais d'une belle avance dans cet Etat, suivi par l'ancien vice-président Joe Biden, par le jeune ex-maire Pete Buttigieg et par la sénatrice progressiste Elizabeth Warren.

Depuis des mois, candidats comme électeurs appellent avant tout à "battre Trump" le 3 novembre. Le milliardaire est d'autant plus présent dans cette primaire que se profile son acquittement à Washington, lors du vote final de son procès en destitution mercredi au Sénat. Et qu'il n'hésite pas à commenter, souvent moqueur, l'état de la course entre ses rivaux potentiels. "J'ai des petits surnoms pour chacun d'entre eux", a ironisé Donald Trump dimanche sur la chaîne Fox News.