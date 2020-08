Présidentielles américaines : Barack Obama s'attaque violemment au bilan de Donald Trump

C'est une campagne américaine qui tourne au match de boxe et aux attaques personnelles. Barack Obama s'est exprimé, mercredi 19 août, au soir, dans le cadre de la Convention démocrate. Après sa femme, Michelle Obama, c'était à son tour de parler du bilan de Donald Trump. Et jamais un ancien Président n'avait été aussi cinglant avec son successeur. "Depuis plus de quatre ans maintenant il n'a manifesté aucun intérêt à se mettre au travail, aucun intérêt à trouver un terrain d'entente, aucun intérêt à utiliser le pouvoir impressionnant de sa fonction pour aider qui que ce soit d'autre que lui-même et ses amis, aucun intérêt à traiter la présidence comme autre chose qu'une émission de télévision de plus qu'il peut utiliser pour attirer l'attention qu'il recherche tant. Donald Trump ne s'est pas élevé à la hauteur de la fonction, parce qu'il ne le peut pas", a déclaré Barack Obama.

Les coups pleuvent contre Donald Trump

Réplique immédiate, et toute aussi directe, de Donald Trump : "Quand j'entends cela et que je vois l'horreur qu'il nous a laissé, la stupidité des accords commerciaux qu'il a conclu. Regardez ce que nous faisons et maintenant regardez comme il était mauvais et à quel point c'était un président inefficace. Il était tellement mauvais et tellement inefficace." Le Président américain est sur la défensive car depuis trois jours et le début de la Convention des démocrates, les coups pleuvent contre lui, d'autant plus qu'il est largement devancé dans les sondages.

Le JT

Les autres sujets du JT