Présidentielle aux Etats-Unis : Elon Musk mis en garde par l'Union européenne avant son interview de Donald Trump en direct sur X

Un entretien entre l'homme le plus riche du monde et un milliardaire en lice pour la Maison Blanche. Dans la soirée du lundi 12 août, Elon Musk doit interviewer Donald Trump en direct sur son réseau X et a promis un moment "très divertissant" avec l'ancien président qu'il soutient ouvertement dans la course à la Maison Blanche.

Cet entretien entre deux hommes habitués aux déclarations outrancières et polémiques sera diffusé sur X, une plateforme accusée d'être devenue un porte-voix pour la droite radicale et laxiste face à la désinformation. C'est pourquoi, à quelques heures de l'interview, le commissaire européen au numérique, Thierry Breton, a adressé un courrier à Elon Musk pour lui rappeler ses obligations de modération dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services numériques, soulignant en particulier que cet impératif de modération s'applique à tous les utilisateurs de X, "y compris vous-même".

Un tiers des utilisateurs de X situés en Europe

Pointant qu'il contrôle "une plateforme de plus de 300 millions d'utilisateurs à travers le monde, dont un tiers en Europe", le commissaire européen rappelle au milliardaire qu'il a l'obligation légale de respecter la loi européenne. "Mes services et moi-même seront extrêmement vigilants (...) concernant d'éventuelles violations du DSA et nous n'hésiterons pas à utiliser tous les outils à notre disposition, y compris des mesures temporaires, si cela s'avérait nécessaire pour protéger les citoyens européens", souligne Thierry Breton dans sa missive.

La conversation des deux milliardaires doit être diffusée à 20 heures, heure de la côte Est américaine et 2 heures à Paris, sur le compte de Donald Trump. Compte qui avait été suspendu après l'attaque du Capitole par ses partisans, mais rétabli après le rachat d'Elon Musk.